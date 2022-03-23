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NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, NATO liderler zirvesinde Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya ek savaş gruplarının konuşlandırılmasının onaylanacağını belirtti.

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NATO liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. NATO liderler zirvesi öncesi açıklamada bulunan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, NATO liderlerinin yarın yapacakları zirvede Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya ek savaş gruplarının konuşlandırılmasını onaylayacaklarını belirtti.

Ek savaş gruplarının konuşlandırılmasına ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağını aktaran Smith, Rusya ve NATO'nun doğu bloğu ile ilgili uzun değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırmasına ilişkin önerinin hala masada olduğunu belirten Smith, bu önerinin 'açık uçlu' olduğunu ve 'müttefiklerin Polonya'nın burada ne önerdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini' aktardı.

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