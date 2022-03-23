BIST 2.183
DOLAR 14,85
EURO 16,35
ALTIN 927,41
HABER /  POLİTİKA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış

Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin konuştu. İnce, "Bir metin imzalıyorlar, Atatürk diyemiyorlar. Ali Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar" dedi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Denizli'ye geldi. İnce, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde toplantı düzenledi. Çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 ana Muhalefet parti liderlerini eleştiren İnce, diğer partilere oy veren seçmenlere de seslendi. İnce, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; 20 yılın sonunda duvara tosladık. Bunlar 200 odalı saraylarında ejder meyveli smoothie yiyor.

Bir metin imzalıyorlar, 'Atatürk' diyemiyorlar
Bunlar sizden biri değil artık. Gel, hepimizin partisi var burada. Bekliyorum. CHP'ye oy verenlere sesleniyorum; yıllarca oy veren biri olarak söylüyorum. 42 yıl hizmet eden biri olarak sesleniyorum; bir metin imzalıyorlar, 'Atatürk' diyemiyorlar. 'İstanbul Sözleşmesi' diyemiyorlar.

Onunla aynı masaya oturuyorlar
Ali Babacan, Ergenekon'u Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. Atatürk'ün partisi burası. Atatürkçüler burada. Onlar Atatürk'ün adını kullanıyorlar. İmza attıkları metinde Atatürk'ün adını bile geçiremiyorlar. HDP'li kardeşlerime sesleniyorum; Türkiye partisi olamadılar. Terörle aralarına mesafe koyamadılar. Gelin Türkiye partisi olalım. Bir büyük davettir bu. Hepsi eski bunların. İktidar da muhalefet de eski. 20 yılda ülkeyi batırmış bir iktidar hala birinci parti olamaz. İktidar düşüyor ama muhalefet büyümüyor. Neden? Çözüm üretemiyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Konya'da kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış
Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediği sonucuna ulaştık
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediği sonucuna ulaştık
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'e hareket etti
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'e hareket etti
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
Burak Elmas: Belki de hata yapıyoruz, bilmiyorum
Burak Elmas: Belki de hata yapıyoruz, bilmiyorum
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak
Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti
Rusya'da istifa depremi! Putin'in danışmanı isyan edip ülkeyi terk etti
Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor
Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Yeni dönem başlıyor