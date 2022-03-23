Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin konuştu. İnce, "Bir metin imzalıyorlar, Atatürk diyemiyorlar. Ali Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar" dedi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Denizli'ye geldi. İnce, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde toplantı düzenledi. Çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 ana Muhalefet parti liderlerini eleştiren İnce, diğer partilere oy veren seçmenlere de seslendi. İnce, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; 20 yılın sonunda duvara tosladık. Bunlar 200 odalı saraylarında ejder meyveli smoothie yiyor.

Bir metin imzalıyorlar, 'Atatürk' diyemiyorlar

Bunlar sizden biri değil artık. Gel, hepimizin partisi var burada. Bekliyorum. CHP'ye oy verenlere sesleniyorum; yıllarca oy veren biri olarak söylüyorum. 42 yıl hizmet eden biri olarak sesleniyorum; bir metin imzalıyorlar, 'Atatürk' diyemiyorlar. 'İstanbul Sözleşmesi' diyemiyorlar.

Onunla aynı masaya oturuyorlar

Ali Babacan, Ergenekon'u Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. Atatürk'ün partisi burası. Atatürkçüler burada. Onlar Atatürk'ün adını kullanıyorlar. İmza attıkları metinde Atatürk'ün adını bile geçiremiyorlar. HDP'li kardeşlerime sesleniyorum; Türkiye partisi olamadılar. Terörle aralarına mesafe koyamadılar. Gelin Türkiye partisi olalım. Bir büyük davettir bu. Hepsi eski bunların. İktidar da muhalefet de eski. 20 yılda ülkeyi batırmış bir iktidar hala birinci parti olamaz. İktidar düşüyor ama muhalefet büyümüyor. Neden? Çözüm üretemiyorlar" ifadelerini kullandı.