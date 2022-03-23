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Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

RUSYA, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taraf olmayacak.

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AVRUPA Konseyinden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taraf olmayacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı onayladığı ifade edilen açıklamada AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

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