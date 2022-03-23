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Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü.

"Johnson'dan yardım için güvence aldım"
Zelensky sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi öncesi Johnson ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya destek için güvence aldığını belirterek, Johnson ile Ukrayna’ya yönelik düşmanlıkların seyrini ve savunma yardımını ele aldıklarını ifade etti.

Yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman da dahil olmak üzere ek yardım sağlanmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

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