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Rusya'dan şaşırtan Google hamlesi! Yanlış bilgi yayıyor iddiası...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan şaşırtan Google hamlesi! Yanlış bilgi yayıyor iddiası...

RUSYA, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’ın haber toplama servisini erişime kapattı.

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.

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