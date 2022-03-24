BIST 2.183
DOLAR 14,85
EURO 16,35
ALTIN 928,30
HABER /  DÜNYA
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rusya'nın yardım tasarısı BMGK'de kabul edilmedi

Rusya'nın yardım tasarısı BMGK'de kabul edilmedi

Rusya'nın BMGK'ya sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

Abone ol

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

Gereken 9 oyu alamadı
15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı. Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

Yeni tasarı görüşülüyor
Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüketicilerin korunmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda
Tüketicilerin korunmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak
Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı
Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı
Konya'da kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Konya'da kontrolden çıkan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Burak Yılmaz: Laf olsun diye buraya gelmedik
Burak Yılmaz: Laf olsun diye buraya gelmedik
Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış
Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
NATO'nun 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandırması bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış
Bakan Karaismailoğlu'ndan Akşener'e cevap: Hesabınız da yanlış
Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Batman'da feci kaza! Trenin altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti