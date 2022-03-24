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Fenerbahçe Beko Baskonia deplasmanında ikinci yarıda çöktü

Fenerbahçe Beko Baskonia deplasmanında ikinci yarıda çöktü

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia ekibine 77-62 yenildi.

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Ev sahibi takım, Buesa Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 20-19 üstün geçti. Fenerbahçe Beko ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Bitci Baskonia, üçüncü çeyreğini 54-53 önde tamamladığı müsabakadan 77-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo baldırındaki sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemedi.

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