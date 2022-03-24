24 Mart evde bakım maaşı yatan listesi güncel liste

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2.354ira oldu. 24 Mart Perşembe günü Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay, İzmir olmak üzere 34 ilde evde bakım maaşları hesaplara yattı. Peki nasıl sorgulanır?

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Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı asgari ücrete yapılan zammın ardından arttı. 2022 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2.354 lira verilecek. Zamlı, yeni evde bakım maaşları 24 Mart'ta Tokat, Osmaniye, Ordu, Hatay, İzmir olmak üzere 34 ilde maaşlar hesaplara yattı. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak.

Evde bakım maaşı 2022 zammı, asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan asgari ücret oranı ile beraber evde bakım maaşı da arttı. Evde bakım maaşı 1798'den 2.354 liraya yükseldi.

24 Mart evde bakım maaşları yatan iller:

1- Tokat

2- Kırşehir

3- Bolu

4- Osmaniye

5- Ordu

6- Afyonkarahisar

7- Hatay

8- Çanakkale

9- Aksaray

10- İzmir

11- Antalya

12- Diyarbakır

13- Ankara

14- Kırıkkale

15- Balıkesir

16- İstanbul

17- Konya

18- Kocaeli

19- Şanlıurfa

20- Niğde

21- Bilecik

22- Uşak

23- Gaziantep

24- Manisa

25- Mersin

26- Çorum

27- Samsun

28- Bursa

29- Adana

30- Batman

31- Düzce

32- Sakarya

33- Kayseri

34- Tekirdağ

Kimler evde bakım maaşı alır: Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bakan Derya Yanık duyurdu: Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler ve aileleri için bu ay hesaplarına 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı yatırıldığını açıkladı. Engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu aktaran Bakan Yanık, “Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz” dedi.

“535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz”

Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yanık, “Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.