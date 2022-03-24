Ekonomi ve savaş anketlere nasıl yansıdı? Optimar anketinde dikkat çeken sonuç

Ekonomik sıkıntılar seçim anketlerinin dengesini sarsmışken, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası seçmen tercihlerindeki yansımalarda kıpırdanmalar oldu. Optimar Araştırma Şirketi'nin son anketinde seçmen savaş durumunda Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.

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Optimar Araştırma Şirketi'nin anketinde seçmene Ukrayna Savaşı’nı dikkate alarak bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında ‘Türkiye’yi selamete hangi lider çıkarır?’ diye soruldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomi ve Ukrayna savaşı anketlere nasıl yansıdı" başlıklı yazısında seçmenin yanıtlarını şöyle aktardı: "Bu soruya yanıt verenler yüzde 34.9 oranında Erdoğan demiş. Onu yüzde 24.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 6.1 olurken, Meral Akşener yüzde 5.9’la dördüncü sırada gelmiş. Ankete katılanların yüzde 4.3’ü ise Devlet Bahçeli’yi tercih etmiş."

Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyle: "(...) Optimar’ın anketinde Ukrayna Savaşı’na geniş yer verilmiş. İsabetli bir tutum olmuş. Çünkü anketi incelediğimizde Ukrayna Savaşı’nın partilerin oy oranını ve liderlere olan güveni etkilediği gözüküyor. Peki Türk halkı bir savaş durumunda ülkenin başında kimi görmeyi istiyor?

Ankete katılanların yüzde 34.7’si Erdoğan demiş. Onu yüzde 23.8’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Demek ki CHP’lilerin bir bölümü de savaş döneminde Kılıçdaroğlu’nun yönetmesini istememiş.

Savaşta Türkiye'yi kim selamete çıkarır

Optimar, Ukrayna Savaşı’nı dikkate alarak bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında ‘Türkiye’yi selamete hangi lider çıkarır?’ diye sormuş.

Bu soruya yanıt verenler yüzde 34.9 oranında Erdoğan demiş. Onu yüzde 24.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 6.1 olurken, Meral Akşener yüzde 5.9’la dördüncü sırada gelmiş. Ankete katılanların yüzde 4.3’ü ise Devlet Bahçeli’yi tercih etmiş.

Ukrayna politikası ne olmalı

Ankete katılanların yüzde 31.5’i Türkiye bu savaşta tarafsız bir yol izlemeli diyor. Böylece Türkiye’nin uyguladığı tarafsızlık politikası halkımızın büyük çoğunluğundan destek almış durumda. NATO ülkeleri Rusya’ya ekonomik yaptırım kararı alırsa Türkiye buna katılmalı diyenler ise yüzde 16.6’yla ikinci sırada geliyor. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki hakları tanınmalı diyenler yüzde 15.1 olurken, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını isteyenler yüzde 10.2 oranıyla dördüncü sırada yer almış.