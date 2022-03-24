Ekonomi ve savaş anketlere nasıl yansıdı? Optimar anketinde dikkat çeken sonuç
Ekonomik sıkıntılar seçim anketlerinin dengesini sarsmışken, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası seçmen tercihlerindeki yansımalarda kıpırdanmalar oldu. Optimar Araştırma Şirketi'nin son anketinde seçmen savaş durumunda Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.Abone ol
Optimar Araştırma Şirketi'nin anketinde seçmene Ukrayna Savaşı’nı dikkate alarak bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında ‘Türkiye’yi selamete hangi lider çıkarır?’ diye soruldu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomi ve Ukrayna savaşı anketlere nasıl yansıdı" başlıklı yazısında seçmenin yanıtlarını şöyle aktardı: "Bu soruya yanıt verenler yüzde 34.9 oranında Erdoğan demiş. Onu yüzde 24.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 6.1 olurken, Meral Akşener yüzde 5.9’la dördüncü sırada gelmiş. Ankete katılanların yüzde 4.3’ü ise Devlet Bahçeli’yi tercih etmiş."
Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyle: "(...) Optimar’ın anketinde Ukrayna Savaşı’na geniş yer verilmiş. İsabetli bir tutum olmuş. Çünkü anketi incelediğimizde Ukrayna Savaşı’nın partilerin oy oranını ve liderlere olan güveni etkilediği gözüküyor. Peki Türk halkı bir savaş durumunda ülkenin başında kimi görmeyi istiyor?
Ankete katılanların yüzde 34.7’si Erdoğan demiş. Onu yüzde 23.8’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Demek ki CHP’lilerin bir bölümü de savaş döneminde Kılıçdaroğlu’nun yönetmesini istememiş.
Savaşta Türkiye'yi kim selamete çıkarır
Optimar, Ukrayna Savaşı’nı dikkate alarak bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında ‘Türkiye’yi selamete hangi lider çıkarır?’ diye sormuş.
Bu soruya yanıt verenler yüzde 34.9 oranında Erdoğan demiş. Onu yüzde 24.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 6.1 olurken, Meral Akşener yüzde 5.9’la dördüncü sırada gelmiş. Ankete katılanların yüzde 4.3’ü ise Devlet Bahçeli’yi tercih etmiş.
Ukrayna politikası ne olmalı
Ankete katılanların yüzde 31.5’i Türkiye bu savaşta tarafsız bir yol izlemeli diyor. Böylece Türkiye’nin uyguladığı tarafsızlık politikası halkımızın büyük çoğunluğundan destek almış durumda. NATO ülkeleri Rusya’ya ekonomik yaptırım kararı alırsa Türkiye buna katılmalı diyenler ise yüzde 16.6’yla ikinci sırada geliyor. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki hakları tanınmalı diyenler yüzde 15.1 olurken, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını isteyenler yüzde 10.2 oranıyla dördüncü sırada yer almış.
En önemli sorun: Zamlar
Optimar'ın anketinde en önemli sorun sorusuna ankete katılanların yüzde 51.6’sı zamlar demiş. Onu yüzde 18’le enflasyon takip ediyor. Maalesef bir süredir zamlar ve hayat pahalılığı gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ukrayna Savaşı bile kendine ancak üçüncü sırada yer bulabilmiş. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yüzde 10.8’le üçüncü sırada gelirken, dolar bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 8.7 oranıyla dördüncü sıraya düşmüş.