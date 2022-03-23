MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

MetroPoll Araştırma şirketi'nin Mart ayına ait "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anket sonuçları sosyal medyada gündem oldu. Şirketin bugüne kadar yaptığı popülarite-beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer yüzde 79 ile Haluk Levent’e ait oldu.