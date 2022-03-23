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MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

MetroPoll Araştırma şirketi, Mart ayında gerçekleştirdiği "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anket sonuçlarını yayımladı.

MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

MetroPoll Araştırma şirketi'nin Mart ayına ait "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anket sonuçları sosyal medyada gündem oldu. Şirketin bugüne kadar yaptığı popülarite-beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer yüzde 79 ile Haluk Levent’e ait oldu.

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MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

Halkın yüzde 78,9'u Haluk Levent'i beğendiği, yüzde 10'u beğenmediğini söyledi.

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MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

Haluk Levent'in ardından ikinci sırada 'Geççek' şarkısıyla sosyal medyanın gündemine oturan Tarkan yer aldı. Halkın yüzde 60,7'si Tarkan'ı beğendiğini söylerken, yüzde 26,2'si beğenmediği söyledi.

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MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları

Megastar'ı 'Minik Serçe' takip etti. Halkın yüzde 58,2'si Sezen Aksu'yu beğendiğini, yüzde 30,4'ü ise beğenmediğini söyledi.

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