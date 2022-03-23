MetroPoll anketi sosyal medyayı salladı işte Türkiye'nin en çok beğenilen sanatçıları
MetroPoll Araştırma şirketi, Mart ayında gerçekleştirdiği "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anket sonuçlarını yayımladı.
MetroPoll Araştırma şirketi'nin Mart ayına ait "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anket sonuçları sosyal medyada gündem oldu. Şirketin bugüne kadar yaptığı popülarite-beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer yüzde 79 ile Haluk Levent’e ait oldu.
Halkın yüzde 78,9'u Haluk Levent'i beğendiği, yüzde 10'u beğenmediğini söyledi.
Haluk Levent'in ardından ikinci sırada 'Geççek' şarkısıyla sosyal medyanın gündemine oturan Tarkan yer aldı. Halkın yüzde 60,7'si Tarkan'ı beğendiğini söylerken, yüzde 26,2'si beğenmediği söyledi.
Megastar'ı 'Minik Serçe' takip etti. Halkın yüzde 58,2'si Sezen Aksu'yu beğendiğini, yüzde 30,4'ü ise beğenmediğini söyledi.