Süleyman Yağcı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fıs Fıs İsmail evli mi?

Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren oyuncu Süleyman Yağcı, katıldığı bir programda şimşekleri üzerine çeken açıklamalar yaptı. Kadınlar tayt giymesin, adamlar sapıtıyor diyen Fıs Fıs İsmail yani Süleyman Yağcı gündem oldu. Peki Fıs Fıs İsmail ne dedi, Süleyman Yağcı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren oyuncu Süleyman Yağcı'nın kadınların giydiği tayt hakkında söyledikleri gündem oldu, tepki çekti. "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç... Adamlar sapıtıyor." diyen Fıs Fıs İsmail'e tepkiler yağdı. Bu talihszi açıklamaların ardından Süleyman Yağcı'nın hayatı merak edildi. Peki asıl mesleği ambulans şoförlüğü olan Süleyman Yağcı kimdir, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı?

Süleyman Yağcı ne dedi: Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı. Telefonla canlı yayına katılan bir kadının 'Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri ikiliyi tartışmaya itti. Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade ederken Esra Sönmezer bunun doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. "Kadınlar tayt giymesin" diyen Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuştu. Yağcı'nın bu sözleri üzerine Esra Sönmezer, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek karşılık verdi.

Süleyman Yağcı kimdir: Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür,ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Yasemin hanım şu dosyaları alında odama gelin he hehhehhe diye de klasikleşen repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.