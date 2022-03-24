Su yasası acil çıkmalı uyarısı: Yağışlar rehavete sürüklememeli

Türkiye son üç yıldır kuraklıkla boğuşuyor. Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız su yasası çıkması için acil uyardı.

Abone ol

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız'ın sözlerine yer verdi. Yıldız, son dönemde artan yağışların etkisiyle rehavete kapılmamak gerektiğini ve su yasasının beklendiğini dile getirdi.

Barajlar bir miktar dolunca su sıkıntısı yokmuş gibi davranıldığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin ciddi şekilde su yönetimi konusunda yenilikçi bir anlayış sorunu var. Suyunu, enerjisini, gıdasını ve çevresinin biyoçeşitliliğini bütüncül olarak planlaması, yönetmesi zorunluluğu var” dedi.

Su Şurası’nda ayrıntılı olarak ele alınan su yasasının çıkmasını beklediklerini belirten Dursun Yıldız, su yönetiminin koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, “Zaman kaybetmeden Türkiye’de su yönetimi ele alınmalı. Bütün planlamalarımızı iklim değişikliğini dikkate alarak revize etmeliyiz. Su yönetimi dinamik bir iştir. Planlaması ve uygulamasıyla dinamik olmayı gerektirir” dedi.