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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından dün akşam yaptığı çalışmayla başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda üç takım halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, bugün saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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