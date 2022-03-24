Rus askerleri Ukrayna'da 'tecavüz silahı' kullanmaya başladı! Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler

Rusya - Ukrayna savaşı 29'uncu gününde de devam ederken, ülkenin dört bir yanında yaşanan çatışma ve bombardıman can almayı sürdürüyor. Ukrayna'dan korkunç bir iddia geldi. Rus askerleri, Ukrayna'da tecavüzü 'savaş aracı' olarak kullanmakla suçlandı. İlk resmi soruşturma açıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş 29. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, soruşturmayı bizzat yürütüyor.

Kocasını öldürüp, kadına tecavüz ettiler, çocuklarını tehdit ettiler

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kocayı öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı. Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Tecavüzü savaş aracı olarak kullanıyorlar

1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı: "İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor."