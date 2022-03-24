Pelin Batu kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Macit Bitargil kimdir?

Oyuncu Pelin Batu, eşi dünyaca ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil'in kendisine psikolojik baskı uyguladığını söyleyerek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırttı. 2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil merak konusu oldu. Peki Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir? Macit Bitargil nereli ve kaç yaşında?

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Oyuncu Pelin Batu, dört yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil'in kendisine psikolojik baskı ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürerek iki ay uzaklaştırma emri verdirdi. Bu noktada Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir? Macit Bitargil nereli ve kaç yaşında? soruları merak edildi. Peki Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir? Macit Bitargil nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil Kimdir: Macit Bitargil 1980 yılında doğdu. Bitargil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu ve mezun olduktan sonra doktor olarak çalışmaya başladı. Kalp damar cerrahı olarak görevine devam eden Bitarigil, oyuncu, tarihçi ve şair, eski milletvekili emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı Pelin Batu ile 2017 yılında İtalya'nın Roma kentinde evlendi. Macit Bitargil, aslen Hatay, Antakyalı.

Macit'in ağabeyi Bitargil, üst sosyetenin önemli isimlerinden Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal ile bir süredir evliydi. Maya Portakal ve Pelin Batu sosyal yakınlıkları ile tanınırlar.

Pelin Batu kimdir: Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da doğdu.

Pelin Batu, anne tarafından Arnavut kökenlidir. Ünlü ismin babası ise eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'dur.

Pelin Batu, babasının büyükelçilik görevi dolayısıyla çocukluğu aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede geçmiştir.

Pelin Batu, liseyi New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Marymont Okulu'nda bitirdi ve sonrasında Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tari

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı.