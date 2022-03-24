Ahmet Hakan Alparslan Kuytul'un videolarını izledi bakın ne dedi?

Furkan Vakfı'nın başkanı Alparslan Kuytul provokasyonla suçlanırken Ahmet Hakan, Kuytul'un daha önce tepki çeken sözlerini köşesine taşıyarak, "Orantısız güce karşıyız ama Alparslan Kuytul’un tekinsiz bir adam olduğu gerçeğini atlayacak değiliz." dedi.

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Furkan Vakfı'nın dün Adana'da düzenlemek istediği yürüyüş ve basın açıklamasına polisin müdahalesi gündemdeki yerini koruyor. Polis yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale ettiklerini açıkladı.

Gözler vakfın başkanı Alparslan Kuytul'a çevrildi. Çok sayıda olayla anılan Kuytul'u, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazdı. "Tekinsiz bir adam: Alparslan Kuytul" başlıklı yazısında Kuytul hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Bu adam, hiç de tekin bir adam değil”

Alparslan Kuytul’un çok yakın geçmişte yayınladığı videolara şöyle bir bakınca... “Bu adam, hiç de tekin bir adam değil” dedim. Bu hükmü vermeme neden olan sözlerini aktarıyorum. Şöyle şeyler demiş Kuytul:

15 Temmuz akşamı... “Darbe oldu. Hayırlı olsun. Müslümanların hayrına vesile olsun inşallah” demiş.

15 Temmuz’dan bir süre sonra... “Tiyatro bu iş” anlamında “Başka bir şey var bunun arkasında” demiş.

“ByLock kullanan kesin FETÖ’cüdür yaklaşımı yanlıştır” demiş.

“Tayyip Erdoğan’ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecek” demiş.

Ne anlıyoruz bu söylenenlerden? Ben şahsen şöyle şeyler anlıyorum:

15 Temmuz başarılı olsaydı, bu adam darbe yönetimiyle gayet sarmaş dolaş olurdu. Darbe yönetimine karşı adamlarını sokaklara dökmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Olası darbe mağdurlarına da gram kafa yormazdı. Orantısız güce karşıyız ama Alparslan Kuytul’un tekinsiz bir adam olduğu gerçeğini atlayacak değiliz."

Salgın döneminde yasakları çiğnemişlerdi

Furkan Vakfı üyeleri, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı kentlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları çiğneyerek camilerde "itikaf ibadeti" girişimiyle gündeme gelmişti. Ancak güvenlik görevlileri, pandemi yasakları kapsamında buna izin vermedi. Grup üyelerinin camilerden ayrılmayı kabul etmemesi üzerine birçok kişi gözaltına alındı.

Grup, nasıl bir İslamcılık anlayışını savunuyor?

Furkan Vakfı hem dini-ideolojik hem de politik açıdan Türkiye'deki ana akım İslamcı hareketlerden farklı bir görüntü çiziyor.

2019 yılında ortaya çıkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olduğu iddia edilen, resmi görevlilerin bugüne kadar ne yalanladığı ne de doğruladığı "Dini-sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" adlı gizli raporda Furkan Vakfı'na da yer veriliyor.

Raporda vakıf, Türkiye'deki "Selefi söylem" kategorisinde gösteriliyor.

Alparslan Kuytul kimdir? Vakıf nasıl kuruldu?

Vakfın kurucusu Kuytul, 1965 Adana doğumlu.

Grup da yapının içinde "Hocaefendi" lakabıyla anılan Alparslan Kuytul ile özdeşleşmiş durumda.

Kendi kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.

1980'li yıllarda daha çok çevresindekilerle dini sohbetler yapan, 1988'de Kardeşler Kitabevi'ni kuran Kuytul, 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.

Alparslan Kuytul'un eşi, grup içinde "Hocahanım" sıfatıyla anılan Semra Kuytul da oluşumun önde gelen isimlerin arasında yer alıyor.

Semra Kuytul, özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.