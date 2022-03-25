Motosikletten fırlayan çocuk aracın altında sürüklendi!

AFYONKARAHİSAR’da üzerinde 2 çocuğun bulunduğu motosiklet kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinden fırlayan çocuklardan birinin ticari aracın altına girerek sürüklendi.

Abone ol

S.Ş. idaresindeki 03 KH 745 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ters yönden gelen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı tescilsiz motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. (16) isimli çocuk, olduğu yerden fırlayarak kendilerine çarpan ticari aracın altına girip yaklaşık 2 metre sürüklendi.

Yaşanan kazada yaralanan M.M. ile S.S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazanın ardından olay yerine gelen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı.