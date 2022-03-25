Sera Kadıgil Sütlü eşi kimdir kiminle evli Tolga Sütlü kimdir?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Meclis'te yapılan kanun teklifi görüşmelerinde gerginlik çıkarttı. Bu gelişmenin ardından CHP'li Sera Kadıgil kimdir, aslen nereli, eşi Tolga Sütlü kimdir?

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TBMM Anayasa Komisyonu'ndan Seçim Kanunu Teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. 17 saat süren görüşmelerde TİP İstanbul Miletvekili Sera Kadıgil ile AK Partili vekiller arasında tartışma çıktı. CHP'li Sera Kadıgil',n açıklamaları ise olay oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki çirkin üslubu ile gündem olan Sera Kadıgil kimdir, aslen nereli eşi kimdir soruları merak konusu oldu.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil’in sözlerine “temiz bir dil kullanın” ifadeleriyle karşı çıkarken Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ananı da al git” sözlerini hatırlattı.

Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, 'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir: Saliha Sera Kadıgil Sütlü, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesinden, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden derece ile mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanındaki doktora eğitimi devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.