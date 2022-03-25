İtalya basını 'facia' 'felaket' manşetlerini attı Mancini'nin istifası bekleniyor

İtalya’nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı. Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya’nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası’na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.

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Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.

Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.

La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası’nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.

Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya’ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.

İstifası bekleniyor

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmeleri dolayısıyla büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mancini'nin istifası bekleniyor.

Sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya'da Teknik Direktör Mancini, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mancini, "Geçen temmuzda Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, kariyerimin en büyük sevincini yaşadım. Şu an ise en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Futbol böyle, bazen inanılmaz şeyler olabiliyor." dedi.

Deneyimli teknik adam maçı analiz etmekte zorlandığını belirterek, "Skoru dahi bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı hak ederek kazanmıştık, aynı zamanda şans da bize eşlik etmişti. Ama sonrasında o şansımız talihsizliğe dönüştü. Kaybedince acı çekmek zorundasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de bu noktaya gelmemeliydik." diye konuştu.