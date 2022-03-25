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Okul servisi uçurumdan yuvarlandı! 6 öğrenci hayatını kaybetti

Okul servisi uçurumdan yuvarlandı! 6 öğrenci hayatını kaybetti

KOLOMBİYA'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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Ülkenin Kuzey Santanter yönetim bölgesine bağlı Laguna de Ortices kasabasından yola çıkan okul servisi, San Andres kasabasındaki kara yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi, servis şoförü dahil 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, helikopterin de yardımıyla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, kaza nedeniyle ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, "Okul güzergahında meydana gelen kazada küçük çocukların hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Yetkili makamlardan olayla ilgili soruşturma başlatması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

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