HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandasından hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.Abone ol
VAN Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'a hakkında 2010-2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması görüldü.
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Sarısaç'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan 'kamu davasının ertelenmesi' dosyasına da ihbarda bulunuldu.