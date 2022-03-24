İngiltere ve ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Listede sürpriz isimler var

İNGİLTERE, Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yeni yaptırım kararını duyurdu. İngiltere'deki varlıkları dondurulan diğer kişiler arasında sürpriz bir isim de yer aldı. ABD de Rus savunma şirketleri, 328 Duma üyesi ve Sberbank Üst Yöneticisi Herman Gref'i yaptırım listesine ekledi.

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İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yeni yaptırımlarla çok sayıda savunma şirketi, Rus demir yolları, Alfa Bank ve Wagner Grubu dahil Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım edenlerin hedef alındığı bildirildi.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı olduğu iddia edilen Polina Kovaleva, milyarder petrol zengini Eugene Shvidler ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref'in de yer aldığı bildirildi.

ABD de yeni yaptırımları açıkladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya karşı yürüttüğü 'yasa dışı, yersiz ve temelsiz' savaş nedeniyle Rusya'ya ağır maliyetler yüklenmeye devam edildiği, son yaptırımlar kapsamında savaşa olanak tanıyanların hedef alındığı aktarıldı.

Söz konusu yaptırım kararının Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada ile birlikte alındığı belirtilen açıklamada, bunun 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaştan sorumlu tutmak için devam eden birliği' yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus savunma şirketleri, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın 328 üyesi ve Rusya'nın en büyük finans kurumlarından Sberbank'ın Üst Yöneticisi Herman Gref'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.