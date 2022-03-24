Benzin, LPG ve motorin indirimini unutun petrol fiyatları fırtınayla çıldırdı

Motorin ve benzine gün aşırı zam gelmesinin sebebi brent petrolün varil fiyatı. 24 Mart 2022 perşembe günü itibariyle petrolün varil fiyatı 122 doları aştı. Bu kez sebep savaş değil fırtına. Petrol fiyatlarının çıldırması motorin, benzin ve LPG'ye yeni zammın yolda olduğu anlamına geliyor.

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RUSYA Ukrayna savaşıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları bir ara 100 doların altına inmiş ve vatandaş motorin, benzin ve LPG'de indirim gelince rahatlamıştı. Arka arkaya yapılan indirimler devam eder diye beklerken petrol fiyatları yeniden fırladı. Petrol fiyatlarını bir anda coşturan ise bu kez savaş değil Karadeniz'deki fırtına oldu. Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, günlük 1,2 milyon varil petrol taşıyan boru hattından petrol tedarikinde yaşanan kesintinin 2 aya kadar devam edebileceğini açıkladı. CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.

Petrolün varili 122.34 dolar

Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.

PETROL KEHANETİ ÜRKÜTTÜ Petrolün varil fiyatındaki her artış doğrudan tüketiciye benzin, motorin ve LPG zammı olarak yansıyor. Petrol sektörünün en tanınmış fon yönetici Pierre Andurand'dan gelen kehanet ise korkutucu. Financial Times tarafından Lozan'da düzenlenen emtia zirvesinde konuşan Pierre Andurand 'Avrupa'ya Rus petrolü arzını sonsuza kadar kaybetmekte olduğumuzu düşünüyorum. Ham petrol fiyatı bu yıl 250 dolar/varil seviyesine ulaşabilir" dedi.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 122,37 ile 122,79 dolar aralığının direnç, 121,25 ile 120,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.