BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,37
ALTIN 936,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!

Her şeye zam var balığa zam yok! Hamsinin fiyatı ucuzladı: Et kıyma bunlara hiç bakmayın

Her şeye zam var balığa zam yok! Hamsinin fiyatı ucuzladı: Et kıyma bunlara hiç bakmayın

TEKİRDAĞ'da semt pazarındaki balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Abone ol

Denizlerde av yasağı yaklaşırken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan perşembe pazarında hamsinin kilosu 30 TL'ye satıldı. Balık satıcıları, balıkların pazarda diğer ürünlere göre en uygun fiyata satıldığını, 1 kilogram hamsi ile 5-6 kişinin doyduğunu ifade etti. Balıkçıların müşteri kapma mücadelesi de renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçılar müşteri kapmak için adeta yeri göğü inletti. Ali Akkurt adlı balıkçı, “Millet yesin diye 30 lira yazdık. Her yerde 50-60 lira. Burada en ucuz balıktır. Bol bol balık yiyin. Et, kıyma bunlara hiç bakmayın. Dünyanın en güzel yemeği balıktır” dedi.

Balık satışı yapan Gökhan Sönmez ise, “Hamsi uygun bizde, 30 lira. Yani düşük fiyatlar. Başka yerlerde 50-60 lira. Ispanak normalde 25 lira, patlıcan 30 lira. En uygun balık. Her şeye zam var, bir balığa zam yok. Vatandaş talep gösteriyor. Neden gösteriyor? Bir kilo balık ile 5-6 kişi doyuyor. 30 lira dediğin bir şey değil. Yani 30 lira ekmeği de eklersek 40 lira ile 5 kişi garanti doyar. Bir tas çorba 20-25 lira” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD yönetimi kaç Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı
ABD yönetimi kaç Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Mahkum dizisi Rafi kimdir amacı ne gerçekte kim oynuyor? Emre Özcan kimdir?
Mahkum dizisi Rafi kimdir amacı ne gerçekte kim oynuyor? Emre Özcan kimdir?
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı bugün seçim olsa
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı bugün seçim olsa
HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen kurduğu partisinin ismini duyurdu
HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen kurduğu partisinin ismini duyurdu
Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti! Entübe edilmişti Aydın Engin'in eşi ve çocukları kim
Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti! Entübe edilmişti Aydın Engin'in eşi ve çocukları kim
Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor
Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor