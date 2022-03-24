Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti! Entübe edilmişti Aydın Engin'in eşi ve çocukları kim

Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti. Geçirdiği ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişen 81 yaşındaki Engin yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aydın Engin, gazeteci yazar Oya Baydar'la evliydi...

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Gazeteci Aydın Engin, geçirdiği ameliyat ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi. Engin, 8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Babası Aydın Engin'in sağlık durumu hakkında geçen gün bir açıklama yapan Ekim Engin şunları söylemişti:

“8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. 10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar. 15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi. 20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi. Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil.”

Aydın Engin ile Oya Baydar'ın 47 yılı deviren bir evlilikleri vardı...

Aydın Engin kimdir eşi Oya Baydar ve çocukları...

Aydın Engin 12 Şubat 1941'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Türk gazeteci, oyun yazarı, senarist ve politikacı. 1941’de Ödemiş’te dünyaya geldi. Babası, terzi Sadık Engin, annesi Adalet Engin’dir. Ortaöğrenimini 1957’de Ödemiş Lisesi’nde tamamladı.Ardından bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında Adalet Cimcoz, Tahir Alangu gibi kimi yazar ve çevirmenlerinin yazılarını daktiloya çekerek geçimini sağlamaya çalıştı ve yazarlık mesleği ile tanıştı. Üniversite öğrenimi sırasında bir yandan da Gençlik Tiyatrosu’nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

Yedek subay öğretmenliği sırasında ilk oyunu olan Aykırı'yı yazdı. Oyun, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelendi. Sanatçı, bu toplulukta dramaturg ve oyuncu olarak işe başladı. Aynı yıl, Yılmaz Güney’in özel senaristi olarak çalışmaya başladı. Yeşilçam için pek çok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı.

1967’de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen’le birlikte Halk Oyuncuları’nı kurdu. “Devri Süleyman” adlı oyunu yazdı ve yönetti. Oyun, büyük ilgi gördü.



1 Kasım 2016’da Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik “FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.