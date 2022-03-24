NATO'nun tarihi zirvesinden 30 liderin imzasıyla ortak bildiri çıktı! Ukrayna lideri Zelenski'den bomba çağrı

BRÜKSEL'de NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik toplantıda. NATO Zirvesi'ne video konferans yönetiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "NATO'nun uçak ve tank filosunun sadece yüzde 1'ini Ukrayna'ya verin" dedi. Zirve sonrası liderler ortak bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride Rus lider Putin'e ültimatom verildi...

Abone ol

Rusya Ukrayna savaşı gündemi ile NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Brüksel'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvenin öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderler, zirve sirısında video konferans yönemiyle toplantıya katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi de dinledi. Zirve sonrasında ortak bildiri yayınlandı.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler vardı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. Toplantı sonrası 30 liderin imzasıyla ortak bildiri yayınlandı. NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Putin bunu yaparsa ciddi sonuçları olur

NATO liderlerinin ortak bildirisinde şunlar denildi:

- Rusya'nın uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini yok etme girişimlerine karşı koymakta kararlıyız. Rusya ve Belarus'u sorumlu tutuyoruz.

- Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya ve askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmeye çağırıyoruz. Belarus'u suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor.

- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlığımızı artıracağız. Haziran ayında Madrid'de bir araya geldiğimizde daha fazla karar alacağız.

- Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçları olur.

- Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak, NATO'nun savunma planlarını etkinleştirdik, NATO Tepki Gücü unsurlarını konuşlandırdık ve NATO komutası altında önemli hava ve deniz varlıklarıyla birlikte doğu kanadımıza 40.000 asker yerleştirdik. Ayrıca Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört ek çokuluslu savaş grubu kuruyoruz.

- Rusya'nın derhal ateşkes uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor. Rusya'yı, sürdürülebilir bir ateşkesle başlayarak ve birliklerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekmeye ve somut sonuçlara ulaşmak için Ukrayna ile müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya çağırıyoruz. Müzakereler sürerken Rusya'nın devam eden saldırganlığı içler acısıdır."

Zelenski: Uçak ve tank filosunun yüzde 1'ini Ukrayna'ya verin

NATO'ya Liderler Zervesi'ne videokonferans ile bağlanan Ukrayna lideri Zelenski "Ukrayna'nın sınırsız desteğe ihtiyacı var ama NATO bize uçaklarının ve tanklarının yüzde birini bile vermedi. Tek bir tane bile verebilirdi" dedi. Zelenski, Rusya'nın ilk saldırdığı 24 Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmaları için başvurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

- Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibidir.

- Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var.

- Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz.

- Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın.

- Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şeydir.

Yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenski, "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Genel Sekreter'in açıklamasalarından satır başları şöyle:

- Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık

- Kimyasal silahlar savaşı farklı bir noktaya götürür

- NATO müttefiklerini savunmaya ve saldırılara karşı koymaya her zaman hazırdır.

- Müttefiklerimizin savunma artırma taahhüdüne bağlı kalacağını düşünüyorum. Bu konuda Almanya'nın savunma bütçesini artırma kararı alması çok önemli.

- Çin'i Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaya ve Rusya'ya hiçbir suretle askeri destek sağlamamaya çağırıyoruz.

- NATO Ukrayna'ya kendi savunması için benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Şu anda sivillere ve sivil altyapıya saldırıldığını görüyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

- Mütteffiklerin bugün Gürcistan dahil Rusya baskı altındaki ülkelere desteklerini açıklayacağına inanıyorum. NATO Romanya'da askeri varlığını şimdiden artırdı. Fransa önderliğinde birlik şuanda orada. Bu birlikler gerektiği müddetçe Romanya'da kalacak.

- Bugünkü görüşmede NATO liderlerinin daha uzun vadeli caydırıcılık ve savunma kararlarını değerlendirmesini bekliyorum.