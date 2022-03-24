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Kovid vakaları arttı! Maske yeniden zorunlu oldu

Kovid vakaları arttı! Maske yeniden zorunlu oldu

AVUSTURYA'da günlük 50 bin civarında seyreden Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Mart'ta kaldırılan kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

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Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da son bir haftada yeniden artan vaka sayıları nedeniyle hükümet yeni kısıtlama kararları aldı. Buna göre market, eczane gibi günlük ihtiyaçların giderildiği kapalı alanlar dışında ülke genelinde yürürlükten kaldırılan maske zorunluluğu yeniden bütün iç mekanlarda uygulanmaya başlandı.

Aşı zorunluluğunun askıya alındığı ülkede, restoran ve kafelerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence yerlerine girişte aranan aşı yaptırmış veya iyileşmiş ya da negatif test sonucu gösterme şartı yeniden yürürlüğe girdi.

Karantina süreci
Omicron varyantının önceki türlere oranla daha hafif seyretmesi nedeniyle karantina süreci yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, hastalığı ağır geçiren kişiler 10 gün karantinada kaldıktan sonra negatif test sonucuyla karantinadan çıkabilecek.

Hastalığı hafif geçiren kişilerin 5 gün sonrasında negatif test sonucuyla karantinadan çıkmaları mümkün olurken, virüse yakalandıktan 48 saat sonra hastalığa dair semptomu bulunmayanların 5. günde negatif test sonucu olmaksızın karantinadan çıkmalarına izin verilecek.

Bu kişilerin hastane, yaşlı bakım evi ya da herhangi bir toplu etkinliğe katılmasına izin verilmezken, FFP2 maske takmak koşuluyla çalışmalarına olanak sunulacak.

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