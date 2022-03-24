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Ankara taksi fiyatları 2022 zam geldi indi-bindi kaç para oldu?

Ankara taksi fiyatları 2022 zam geldi indi-bindi kaç para oldu?

ANKARA'da mazot fiyatlarına gelen ard arda zamların ardından taksi fiyatlarına da kallavi bir zama geldi. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 6 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 4,70 TL’den 6 TL’ye çıktı.

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ANKARA'da taksi fiyatlarına zam geldi, yeni zamlı fiyat listesi uygulanmaya başladı. Başkent’te akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamların üzerine toplu taşımanın ardından taksi ulaşım fiyatları da arttı.

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin yönetim kurulu onayıyla Ankara’da taksilerin zamlı tarifeleri uygulanmaya başlandı.

Ankara’da taksimetre açılış ücreti 6 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 4,70 TL’den 6 TL’ye çıktı.

İzmir'de taksi ücreti 4,50 TL’den 6 TL’ye, kilometre başına ücret 5,50 TL’den 9 TL’ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseltildi.

Taksi indi-bindi ücreti ise 15 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27,5, taksi açılış ücretine yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu. 

Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 2021’in sonunda 16 Aralık’ta uygulanmıştı.

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