Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştiren kasaba

Ukrayna'da yavaş ilerleyen Rusya ordusuna direnen küçük bir kasaba ise savaşın gidişatında önemli bir rol oynadı. 35 bin nüfuslu Voznesensk kasabası, verdiği mücadeleyle Rusya’nın kritik bölgelerde hakim olmasını engelledi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda işler Vladimir Putin’in istediği gitmezken, küçük bir çiftçi kasabası gösterdiği mücadeleyle savaşta önemli bir rol oynadı.

NTV'de yer alan habere göre savaşın şimdiye kadarki en belirleyici muharebelerinden alanlarından biri olarak görülen yaklaşık 35 bin nüfuslu Voznesensk’te stratejik olarak önemli köprünün kontrolünün sağlanması adına iki gün boyunca büyük bir mücadeleler yaşandı.

Odessa limanını arkadan çevireceklerdi

Rusya’nın bölgede göstereceği olası bir zafer durumunda, Rus kuvvetlerinin Karadeniz kıyısı boyunca daha batıya, stratejik öneme sahip Odesa limanına ve büyük bir nükleer santrale doğru ilerleyecekti.

Voznesensk’teki mücadelede yerel gönüllülerden oluşan ve bir ordu tarafından desteklenen Ukrayna birlikleri, önce köprüyü havaya uçurarak ve ardından işgalci orduyu doğuya 100 kilometreye kadar geri sürerek Rus planlarına büyük bir darbe indirdi.

Voznesensk'in 32 yaşındaki belediye başkanı Yevheni Velichko, "Bunu nasıl yaptığımızı açıklamak zor. Yerel halkımızın savaşçı ruhu ve Ukrayna ordusu sayesinde" dedi.

Belediye Başkanı Velichko, Voznesensk’ta verilen ilk savunmadan üç hafta sonra Rus güçlerinin muhtemelen başka bir saldırısının yakın olduğu ve kasabanın savunucularının onları ikinci kez uzak tutacak silahlardan yoksun olduğu konusunda uyardı.

"Burası çok stratejik bir yer"

Yevheni Velichko, "Burası çok stratejik bir yer. Sadece kasabayı değil, arkasındaki tüm bölgeyi koruyoruz ve düşmanımızın sahip olduğu ağır silahlara sahip değiliz” diye konuştu.

Tanksavar füzeleri rol oynadı

Ukrayna'daki pek çok cephe hattında olduğu gibi, İngilizlerin tedarik ettiği tanksavar füzeleri, Voznesensk'teki durumu Rus ordusuna karşı çevirmede çok önemli olduğunu kanıtlarken, kasabayı 30'a kadar tank, zırhlı araç ve hatta bir helikopterle dolu hale getirdi.

"Buradaki düşmanımızı ancak bu silahlar sayesinde yenebildik ve destekleri için ortaklarımıza teşekkür ederiz” diyen Belediye Başkanı, “Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Düşmanın konvoyları gelmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Voznesensk'in stratejik önemi, Rus kuvvetlerinin daha da güneyde, Ukrayna'nın en büyük ikinci nehri olan Güney Buh üzerinde daha da büyük bir köprüyü ele geçirememesinden kısa süre sonra netlik kazandı.

Savaşın dördüncü haftasının sonunda Voznesensk, düzenli hava saldırısı sirenlerinin musallat olduğu hayalet bir kasaba durumundan çıkarken, bununla birlikte son haftalarda binlerce kişi, trenle ya da geniş, yuvarlanan buğday tarlalarından geçen çukurlu köy yollarında ayrıldı.

"Av tüfekleri kullandık, insanlar tuğla, kavanoz attı"

Kasabasını Rus saldırısına karşı savunan yerel halktan Alexander, "Bütün kasabanın muazzam bir çabasıydı" derken "Av tüfekleri kullandık, insanlar tuğla, kavanoz attı. Yaşlı kadınlar ağır kum torbaları yüklediler. Ruslar nereye bakacaklarını veya bir sonraki saldırının nereden geleceğini bilmiyorlardı” diye konuştu.