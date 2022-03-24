A101 , BİM ve ŞOK şeker fiyatı kaç lira şeker kıtlığı var denildi işte market fiyatları

Ayçiçek yağının ardından toz ve küp şeker de kıtlık var iddiası ile piyasada fiyatlar oynuyor. Ticaret bakanlığı inceleme başlattı. A101, BİM ve ŞOK marketlerde şeker fiyatları 10 liradan başlıyor. Şeker fiyatlarında marketler indirim yapmazken rakamlar da hepsinde farklı.

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Ticaret Bakanlığı, şekerde haksız fiyat artışları içerisinde olunduğu şüphesiyle şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını açıkladı. A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin raflarında yeterli oranda şeker yer alırken, stokçulağa varan toplu alımlar tespit edildi. Ankara Mamak ilçesinde bir markette torbalarca şeker alan kişiler kendilerine 'toplu alım yok' denince kavga çıkardı. Şekerin çuval fiyatı özel sektördeki toptancılarda 700 liraya kadar çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığın şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yaptığını, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirdiğini açıkladı.

Peki şeker fiyatları artacak mı şu anda A101, BİM ve ŞOK marketlerinde şeker kaç liradan satılıyor.

A101 şeker fiyatları

Zincir market A101'de 1 kg küp şeker 9.95 lira, bir kilo toz şeker 16.90 lira, 5 kilo toz şeker ise 41.95 lira.





BİM şeker fiyatları

Bim marketlerinde 1 kg küp şeker 8.25 lira ile 10 lira arasında değişiyor. 5 kilo toz şekerin fiyatı ise markasına göre 43 ile 59 lira aralığında.

ŞOK şeker fiyatı

Zincir marketlerden ŞOK'ta şeker fiyatları pek değişmemiş görünüyor. 1 kilo küp şeker 10.50 lira, 1 kilo toz şekerin fiyatı markasına göre 16 ile 18 lira arasında, 5 kilo toz şeker ise 41 lira ile 50 lira aralığında.