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"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu! Eve gelen polise bakın ne dedi

"Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu! Eve gelen polise bakın ne dedi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'cinayet' ihbarında bulunarak polisi alarma geçiren 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuk gelen polislere "Şaka yaptım" dedi.

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Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevkiinde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi. Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi.

Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı.

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