Ramazan kolisi Migros 2022 kaç para Ramazan erzak paketi neler var?

11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Müslüman alemi 2 Ocak Cumartesi günü ilk orucunu tutacak. Ramazan'a sayılı günler kala dar gelirli vatandaşları sevimdirmek onlara destek olmak isteyenler ise Ramazan paketi araştırmaları yapıyor. Peki Migros market Ramazan paketi 2022 kaç para para, Ramazan paketinin içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği fazileti bol Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2 Ocak cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Bu anlamı büyük, özel aya sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin Ramazan paketlerini araştırmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlara yardım etmek, onlara Ramazan kolisi vermek isteyenler Migros market Ramazan paketi kaç para oldu, 2022 Migros market Ramazan kolisi içinde neler var?

Erzak paketinde neler var: Migros 'un satışa çıkardığı erzak paketinin içerisinde hangi gıda ürünlerinin yer aldığı da merak ediliyor. İşte Ramazan erzak paketinin içerisinde yer alan ürünlerin listesi:

İnsanlara 3 farklı şekilde paket sunan Migrosta fiyatlar ve içerikler şu şekilde:

Ramazan Ziyafet Paketi

-1 kg Yayla pilavlık pirinç

-1 kg Yayla kırmızı mercimek

-1 kg Yayla koçbaşı nohut

-1 kg Torku pilavlık bulgur

-1 litre Orkide ayçiçek yağı

-500 gram Mutlu burgu makarna

-1 kg Torku toz şeker

-750 gram Torku küp şeker

-1 kg Eriş un

-750 gram Billur sofra tuzu

-51 gram Knorr şehriyeli tavuk çorba

-60 gram Knorr tavuk bulyon

-500 gram Doğuş Rize çay

-830 gram Tat domates salçası

-1 litre Coca-Cola şekersiz

-1 litre Fruko pet

-1 litre Fanta portakal

-100 gram Kenton çikolatalı puding

-700 gram Yayla haşlanmış bezelye

-700 gram Yayla haşlanmış fasulye

-380 gram Penguen çilek reçeli

-100 gram İstanbul Türk kahvesi

-381-410 Ad/Kg 200 gram Marmara Birlik siyah zeytin

-500 gram Mutlu irmik

-140 gram Ege Kemalpaşa tatlısı

-240 gram Kozan Bal'Kooperitifi süzme çiçek balı

-500 gram Mutlu yüksük makarna

-500 gram Mutlu spaghetti makarna

-70 gram Arifoğlu pul biber

-25 gram Arifoğlu nane

-25 gram Arifoğlu kekik

Toplam: 134.90 TL.