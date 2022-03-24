BIST 2.195
DOLAR 14,84
EURO 16,37
ALTIN 925,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Sakarya'da feci kaza! TIR otomobile arkadan çarptı: Ölen kişi bakın kim çıktı

Sakarya'da feci kaza! TIR otomobile arkadan çarptı: Ölen kişi bakın kim çıktı

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Hendekspor Sportif Direktörü Numan Cengiz olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kaza, Hendek ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 DF 823 plakalı Man marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, Numan Cengiz otomobil içerisinde sıkışırken eşi Hülya Cengiz yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrasında sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Numan Cengiz'in cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı olan eşi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, meydana gelen kazada hayatını kaybeden Numan Cengiz’in Hendekspor Sportif Direktörü olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş
Foto Galeri Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan kaçında başlıyor 2022 oruç kaç gün tutulacak?
Ramazan kaçında başlıyor 2022 oruç kaç gün tutulacak?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İhsan Şenocak ile Cüneyt Özdemir birbirine girdi uçakta alkollü yolcu polemiğinde sert sözler
İhsan Şenocak ile Cüneyt Özdemir birbirine girdi uçakta alkollü yolcu polemiğinde sert sözler
Balıkesir'de 10 yaşındaki kuzenlerin cesedi menfezde bulunmuştu! 16 yıldır süren davada yeni gelişme
Balıkesir'de 10 yaşındaki kuzenlerin cesedi menfezde bulunmuştu! 16 yıldır süren davada yeni gelişme
Putin'den kaçan kaçana! Savaşın en kritik anında Savunma Bakanı Şoygu ve Ulusal Muhafız Komutanı kayıp
Putin'den kaçan kaçana! Savaşın en kritik anında Savunma Bakanı Şoygu ve Ulusal Muhafız Komutanı kayıp
Doğalgaz yardımı yattı mı 1. taksit ödemesi ne zaman sorgulama
Doğalgaz yardımı yattı mı 1. taksit ödemesi ne zaman sorgulama
Ankara'da protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu! Kafasından vurulmuş
Ankara'da protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu! Kafasından vurulmuş
Yatırımcılarla buluştu! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enerji fiyatlarına ilişkin flaş sözler
Yatırımcılarla buluştu! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enerji fiyatlarına ilişkin flaş sözler
Kemal Kılıçdaroğlu 'Altı benzemezler' sözüne cevap verdi: İki kırmızı çizgimiz var
Kemal Kılıçdaroğlu 'Altı benzemezler' sözüne cevap verdi: İki kırmızı çizgimiz var
Niye hep motorin zamlanıyor? Motorinin benzinden pahalı olmasının sebebi meğer...
Niye hep motorin zamlanıyor? Motorinin benzinden pahalı olmasının sebebi meğer...