Yatırımcılarla buluştu! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enerji fiyatlarına ilişkin flaş sözler
Yatırımcılarla buluşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önemli açıklamalar yaptı. Enerji fiyatlarına değinen Kavcıoğlu "KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz. Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı." dedi.Abone ol
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. NTV'deki habere göre Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:
"Yönetilen/ yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.
KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı
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