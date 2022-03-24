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Antalya'da alkollü adam gürültü yaptı! Komşusu uyarında kurşun yağdırdı

Antalya'da alkollü adam gürültü yaptı! Komşusu uyarında kurşun yağdırdı

ANTALYA’nın Aksu ilçesinde bir kişi kendisini gürültü yaptığı gerekçesiyle uyaran komşusunu pompalı tüfekle vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mehmet P. evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman (36) Mehmet P.’yi uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Evine girerek pompalı tüfeğini alan Mehmet P. komşusuna 2 el ateş etti. Ramazan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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