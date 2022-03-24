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Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştiridi erkek oldu kaç yaşında?

Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştiridi erkek oldu kaç yaşında?

İlişki Durumu Karışık dizisi ile ünlenen genç oyuncu Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirdi, erkek oldu. Ameliyattan sonra adını Atlas Karan Tümlüer olarak değiştiren oyuncunun son hali de görenleri şaşırttı. 2017 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu Aybike Esin Tumluer kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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  İlişki Durumu Karışık  dizisindeki bebek bakıcısı Gülendam karakteri ile ünlenen genç oyuncu Aybike Esin Tümlüer 2017 yılında cinsiyet değiştirdi ve erkek oldu. Atlas Karan adını alan Aybike Esin Tümlüer son hali ile görenler şaşırttı. Bebek bakıcı rolü ile o dönem dikkatleri üzerine çeken oyuncu erkek olduktan sonraki imajı ve dış görünüşü ile de gündem oldu. Peki Aybike Esin Tümlüer, erkek haliyle Atlas Karan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, eşi kimdir? 

2017 yılında erkek olan Aybike Esin Tümlüer, adını Atlas Karan Tümlüer olarak değiştirdi. Tumluer'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.  

Aybike Esin Tumluer Kimdir?

Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı.


Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. İki yıl önce cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

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