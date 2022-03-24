'Nureddin Nebati görevden alınıyor Mehmet Şimşek Bakan oluyor' iddiası! Şimşek'ten ilk açıklama

ANKARA kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı, yerine eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanı olacağı iddiası konuşuluyor. Mehmet Şimşek cephesinden o iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son dönemde üst üste yaptığı tepki çeken açıklamaların ardından görevden alınacağı kulisleri hızlandı. Nebati'nin görevden alınarak yerine eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceği iddia edildi. Mehmet Şimşek cephesinden iddialarla ilgili ilk açıklama geldi.

Uluslararası fonları yönetiyor, gündeminde siyaset yok!

Cumhuriyet'e konuşan Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak "Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok" ifadelerini kullandı.

Bakanlık teklifi gelirse ne diyecek?

"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorusuna verilen yanıtta ise "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" diye yanıt verdi.