BIST 2.183
DOLAR 14,83
EURO 16,31
ALTIN 924,85
HABER /  EKONOMİ
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Şarj, fırın, çamaşır makinası

Elektrik faturanızın yüzde 23'ünü bu cihazlar oluşturuyor! Şarj, fırın, çamaşır makinası

Elektrik faturalarını hiç çalışmadan yükselten ev aletleri var. İngiliz uzmanlar, bu cihazların elektrik tüketiminin yüzde 23'ünü oluşturduğunu belirledi. Cep telefonu şarj aletleri çalışmasa bile elektrik harcıyor.

Abone ol

Türkiye’de de geçen yıla oranla elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrik faturalarının hane halklarının canını yakmaya başladığı şu günlerde İngiliz uzmanlardan faturalarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

Faturaların yüzde 23'ünü oluşturuyor
İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan kullanılmayan cihazların da elektrik faturasına katkı sağladığını açıkladı. Bohm, kullanılmadıklarında bile enerji tüketen ev aletlerini ‘vampir cihazlar’ olarak nitelendirirken, elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünün bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Kapalıyken bile elektrik çekiyorlar
57 yaşındaki uzman, “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.” dedi.

İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘vampir cihazlardan’ oluştuğunu ortaya çıkardı.

Şarj aletleri en büyük düşman
Enerji uzmanı Bohm’a göre, bu cihazların en dikkat çekeni ve belki de en çok enerji harcayanı hepimizin evinde bulunan şarj aletleri. Bohm, “Telefon şarj fişleri, telefonunuzu şarj etmeseler bile sürekli olarak enerji çeker. İçlerinde, fişe takılı oldukları her zaman çok az miktarda güç kullanan bir transformatör var.’ dedi.

Sadece telefonların değil, diş fırçalarının, kulaklıkların, bilgisayarların ve diğer tüm elektronik cihazların şarj aletleri de faturaların artmasında önemli bir role sahip.

Akıllı TV'ler kapalıyken elektrik yakıyor
Yeni nesil LED ekranlı televizyonlar da izlenmese bile şebekeden kapatılmadığı sürece sürekli olarak güç kullanmaya devam ediyor. Akıllı televizyonların bekleme veya uyku moduna alınması da yine güç harcamasına devam etmesine neden oluyor. Birden fazla televizyonu olan evlerde bu durumun faturalara yıllık olarak etkisi çok daha fazla…

En çok kullanılan beyaz eşyalar da çalıyor

Fişe takılı olan mikrodalga fırın ve çalar saat, sürekli saat gösteren fırın ve elektrikli termostatlar, DVD oynatıcıları, hoparlörler, Wi-Fi cihazı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinin de kullanılmadığı durumlarda elektrik kullanmaya devam ettiği belirtildi.
İlgili Haberler
İstanbul ulaşım zammı kararı verildi öğrenci indirimi sürecek son dakika haberi İzmir'de taksi ücretlerine inanılmaz zam! İndi bindi bile 20 lira oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı
Foto Galeri 24 Mart gram altın 920 lira oldu! İslam Memiş 'düşecek' dedi demir paralar için bomba bir teklif yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Araç muayene randevusu için ücret ödemeyin TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı
Araç muayene randevusu için ücret ödemeyin TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama yaralılar var
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama yaralılar var
Pelin Batu kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Macit Bitargil kimdir?
Pelin Batu kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Macit Bitargil kimdir?
Ahmet Hakan Alparslan Kuytul'un videolarını izledi bakın ne dedi?
Ahmet Hakan Alparslan Kuytul'un videolarını izledi bakın ne dedi?
Rus askerleri Ukrayna'da 'tecavüz silahı' kullanmaya başladı! Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler
Rus askerleri Ukrayna'da 'tecavüz silahı' kullanmaya başladı! Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler
Putin'n 'ruble çıkışı' küresel piyasaları vurdu
Putin'n 'ruble çıkışı' küresel piyasaları vurdu
Su yasası acil çıkmalı uyarısı: Yağışlar rehavete sürüklememeli
Su yasası acil çıkmalı uyarısı: Yağışlar rehavete sürüklememeli
Süleyman Yağcı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fıs Fıs İsmail evli mi?
Süleyman Yağcı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fıs Fıs İsmail evli mi?
Rus turisti Antalya'da şaşkına çeviren olay! 30 dakikada oldu: Türkiye’nin böyle olduğunu düşünmüyordum
Rus turisti Antalya'da şaşkına çeviren olay! 30 dakikada oldu: Türkiye’nin böyle olduğunu düşünmüyordum