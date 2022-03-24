930 lirayı aşan gram altın düşer mi? İslam Memiş altın kıtlığı başlayacak diyor
24 Mart 2022 perşembe gününde altın fiyatları 920 bandını aşıp 936 liraya kadar çıktı. Gram altın fiyatları yükselse de İslam Memiş 'düşecek acele etmeyin' diyor. Yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyleyen Memiş "Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,8 liradan tamamladı. 24 Mart 2022 perşembe gününe 923 lira bandından başlayan gram altın kapanışa doğru şaşırtan bir hamle yaptı.
Piyasaların kapanması ile birlikte gram altının fiyatı 930 lira bandını da aştı. Saat 18.30 itibariyle gram altın 936 lira, çeyrek altın 1.530, yarım altın 3.061 lira oldu. 6 bin lira bandını kıran cumhuriyet altının fiyatı da 6.104 liraya yükseldi. Dolar kuru günü 14.83'den kapatırken euro ise 16.37
Perşembe günü öğleden sonrasında altın fiyatları sürpriz hamleyle fırlarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Altın fiyatları fırladı diye almak için acele etmeyin. Zira İslam Memiş'e göre altının gram fiyatı yine düşecek. Buna karşılık Memiş, piyasada yakın zamanda 'fiziki altın kıtlığı' olabileceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in altın tahminleri:
-900-920 aralığına sıkışmış olan fiyatlama var. Kendine yön belirleyemedi. Bankaların işlemlerindeki ara makaslarında günlük dalgalanmadan dolayı makas aralığının açıldığını görüyoruz.