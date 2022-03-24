930 lirayı aşan gram altın düşer mi? İslam Memiş altın kıtlığı başlayacak diyor

Piyasaların kapanması ile birlikte gram altının fiyatı 930 lira bandını da aştı. Saat 18.30 itibariyle gram altın 936 lira, çeyrek altın 1.530, yarım altın 3.061 lira oldu. 6 bin lira bandını kıran cumhuriyet altının fiyatı da 6.104 liraya yükseldi. Dolar kuru günü 14.83'den kapatırken euro ise 16.37