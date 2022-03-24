Kredi kartına aidat ücreti için tüketiciye sevindiren haber

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER), kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya dava açtı.

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Kredi kartlarından alınan aidat ücretleri can sıkmaya devam ediyor. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğinin belirtilmesine ve bankaların müşterilerine aidatsız kart seçeneği sunma zorunluluğuna rağmen mutabakat sağlanmadan ve aidatsız kart seçeneği sunulmadan alınan ücretlere yönelik şikayet sayısı 100 bini aşmış durumda. Tüketici birlikleri ise vatandaşların emsal kararlar üzerinden ödedikleri kart aidatlarını geri alabileceğini vurguluyor.

Konuya ilişkin Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bankalar tarafından her koşulda tüketiciden kredi kartı aidatı talep/tahsil edilmesi Merkez Bankasının Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine aykırıdır.

Fuat Engin’in bankayla (otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli maaşının bankaya nakledilmesi vb.) şartlarla kart ücreti alınmaması konusunda sözlü anlaşma yapması sonucu 2013-2021 arasında banka anlaşmaya uyarak herhangi bir şekilde ücret talep etmemiş olup, 2021 yılı mart ayı hesap özetine 30 gün önceden bilgi vermeksizin 218,40 TL kart ücreti tahakkuk ettirerek tahsil etmesi nedeniyle yapılan itirazlara Bankanın, yanıt verme gereği bile duymaması üzerine, önce hakem heyetine, akabinde Tüketici Mahkemesine yansıyan hukuki süreç tamamlanarak ekte bulunan gerekçeli karar yazılmış ve kredi kartı ücreti adı altında tahakkuk ettirilerek tahsil edilen 218,40 TL nın hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren avans faiz oranı eklenerek tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda TÜBİDER olarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kredi Kartı kullanan Tüketicilere yıllık kart aidatı (…. TL) alınacağı 30 gün önceden tüketiciye bildirilmek zorundadır. Tüketici son ödeme tarihinden itibaren itirazı varsa 15 gün içerisinde yaparak kartını iptal etmek ya da aidatı olmayan kredi kartı talep etmek hakkına sahiptir.

Diğer yandan yıl içinde işlem görmeyen kredi kartlarına yıllık aidat tahakkuk ettirilemez.

Tüketici yurttaşları, Evrensel Tüketici Haklarından Ekonomik çıkarlarının korunması ile Zararlarının karşılanması ve Bilgilenme hakkı konularında duyarlı olmaya, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”