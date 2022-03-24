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İBB kendine yüzde 111 minibüsçülere yüzde 84 zam yapmış

İBB kendine yüzde 111 minibüsçülere yüzde 84 zam yapmış

CHP’li İBB’nin toplu taşımaya yapılan zam düzenlemesinde çifte standart yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT'ye 2019'dan bu yana yüzde 111 zam yapılırken, minibüsçülere ise yüzde 84 zam yaptırdığı ortaya çıktı

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Savaş başta olmak üzere dünya genelindeki krizler nedeniyle artan petrol fiyatları toplu taşıma ücretlerine de mecburen yansıdı. Minibüsçüler başta olmak üzere özel sektörün mağdur edildiği konuyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve İBB UKOME Üyesi Serdar Yücel’in açıklamaları dikkat çekti.

“Geçtiğimiz Aralık ayında toplu ulaşıma ciddi bir zam yapıldı. İnsanların alım gücü belli. Elbette özel sektör temsilcileriyle ilgili bir şey demiyorum. Yani İETT’nin 5.50 lirayı taşıdığı yeri bir minibüsçü şuan 3.75 liraya taşıyor. Özel sektör bunu yapıyor da İETT niye yapmıyor? Bu da bir ayrıntı. Burada rakamlarla konuşuyoruz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 2019 yılından itibaren minibüsçü, dolmuş ve servis esnafına yapılan zam yüzde 84. İETT’ye yapılan zam ise yüzde 111. Rakamlar burada.”

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