Eskişehir'de rehine dehşeti! İkna edilemeyen şüpheli vurularak yakalandı

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde bir kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra iki kişiyi rehin alan şüpheli yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine bacağından vurularak yakalandı.

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ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Y. (22), henüz bilinmeyen nedenle soğan deposunda çalışan Afganistan uyruklu Mahmut Celali'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra mahallede Ferit Takan'ı tehdit edip 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasp eden Sebahattin Y., ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan kişiyi rehin alıp bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma komando bölüğünün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler Eskişehir-Ankara kara yolu ile ilçenin girişlerinde arama noktaları oluşturdu.

Mesudiye Mahallesi'ne dönen şüpheli kahvehanenin önünde bulunan İrfan Poltara'yı da rehin alıp otomobile bindirdi. Kaçış sırasında Sebahattin Y., Poltara'yı ayağından silahla yaraladı.

Bacağından vuruldu Bölgede geniş çaplı tedbir alan jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık veren zanlı yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine bacağından vuruldu.

Gözaltına alınan zanlı ile ayağından yaralanan Poltara, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Celali de hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, Sebahattin Y.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan rehine olayı anlattı

Kurtarılan rehinelerden akaryakıt istasyonu çalışanı Halit Aladağ, şüphelinin araca yakıt aldıktan sonra kendisini zorla otomobile bindirerek Mesudiye'ye getirdiğini söyledi. Başlarına silah dayayan Sebahattin Y.'nin iki el ateş etmesi sonucu diğer rehinenin topuğundan yaralandığını aktaran Aladağ, şunları anlattı:

"Durumumuz iyi çok şükür. Şüpheli kişi, görevlilerle pazarlık etmeye başladı. Bağırıp çağırmaya, küfretmeye başladı. Sakinleştirmeye çalıştılar, başarılı bir şekilde de sakinleştirdiler. En sonunda bizi önüne aldı, kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Biz uzaklaşınca arkadaşlar başarılı bir şekilde müdahale edince düşürdüler onu."

Aracı gasp edilen Ferit Takan ise Sebahattin Y.'nin yanına geldiğinde silahlı olduğunu belirtti. Onun, kendisine çayıra kadar gitmeyi teklif ettiğini dile getiren Takan, "Zaman kazandım, kardeşime haber verdim. 'Aracın anahtarını istiyorum, benzin almak için gidiyorum' dedi, çıktı gitti. Elinde silah vardı, ben de vermek zorunda kaldım. Ardından bu olay olmuş" diye konuştu.