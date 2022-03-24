Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek! Vizyondaki filmler

TÜRKİYE sinema salonlarında biri yerli 6 film vizyona girecek. İşte sinema severlerin merakla beklediği o filmler...

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Kenneth Branagh'ın yönettiği "Belfast" adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor.

Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor.

7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde "Yılın En İyi İngiliz Filmi" ödülünü aldı.

"Kayıp Şehir"

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Kayıp Şehir", bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında.

Aaron ve Adam Nee kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zeki yazar Loretta Sage, kahraman karakter “Dash”i canlandırmaya kendini adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarındaki egzotik yerler hakkında yazar. Alan ile yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır."

"Şans Tanrıçası"

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Şans Tanrıçası", hastalığıyla ilgili kontroller için birkaç gün hastanede kalacağından çocuklarını yakın arkadaşlarına bırakan bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Senaryosunu Özpetek ile Silvia Ranfagni ve Gianni Romoli'nin kaleme aldığı İtalya yapımı filmin başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Serra Yılmaz ve Sara Ciocca oynuyor.

"Eiffel"

Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ve Armande Boulanger gibi isimlerin rol aldığı "Eiffel", tarihi bir biyografiyi beyaz perdeye taşıyacak.

Martin Bourboulon imzalı film, 300 metre uzunluğuyla 42 sene boyunca dünyanın en yüksek yapısı unvanını koruyan Eyfel Kulesi'nin bilinmeyen hikayesini anlatıyor.

Almanya, Belçika ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu Caroline Bongrand imzası taşıyor.

"Araf 5: Aile"

Uğur Kaplan'ın yönettiği, Hazal Özbal, Ezgi İrem Mutlu, Doğukan Oltulu ile Levent Kahraman'ın oynadığı "Araf 5: Aile" yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

"Kocaayak ve Ailesi"

Ben Stassen ve Jeremy Degruson tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki devam filmi "Kocaayak ve Ailesi", bir araya gelen Kocaayak ile ailesinin doğayı korumak için atıldıkları serüveni konu ediniyor.