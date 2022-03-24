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Terör örgütü PKK üyesi İzmir'de otoyol gişesinde yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK üyesi İzmir'de otoyol gişesinde yakalandı

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan gişelerindeki şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Kimlik ibraz etmeyen şüphelinin parmak izinden yapılan tespitte M.İ olduğu, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü ve yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptanan M.İ, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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