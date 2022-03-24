Elektrik faturalarına çok kallavi zam geliyor! İbrahim Kahveci açıkladı

Ekonomist Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, elektrik ve gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, elektriğe gelecek uyku kaçıracak zammı açıkladı.

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Akaryakıt ürünlerine gün aşırı zam gelirken, gıda fiyatları da düzenli olarak artıyor. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, elektriğe gelecek büyük zamma ilişkin köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kahveci, elektriğe yüzde 100 zam haberini verdi...

İbrahim Kahveci, "Bekleyen tehlike: Gıda ve elektrik" başlıklı yazısında elektriğin 1,65 lira olan satış fiyatının vatandaşlara 1,56 liradan satıldığını ifade ederek "Bu ne demek biliyor musunuz? Elektriğe normalde yüzde 100 üzerinde bir zam daha yapılması gerekiyor. Şimdilik fatura bütçeden karşılanıyor ama bu sürdürülemez. Bu fatura kapımıza gelecek... Bilesiniz" dedi.

4 yıllık gıda enflasyonu yüzde 182

4 yıllık enflasyonun yüzde 140, 4 yıllık gıda enflasyonunun ise yüzde 182 olduğuna dikkat çeken Kahveci şöyle devam etti: "Gıda sektöründe soruna çok ciddi yaklaşılması gerekiyor. Tarlayı ekmek-biçmek büyük maliyet. Ama asıl sorunlardan biri de tarlada 1 lira markette 10 liraya çıkan maliyet zinciri."

Makarayı sil baştan sarmalıyız

"Bugün pazarcı tezgahındaki kiralardan tutun, hallerdeki vergi ve harçlara kadar bir sorun yumağı içerisindeyiz. Taşımalı sistemle boşaltılan köylerden tutun, herkesin üniversiteli yapılmasına kadar giden tarladan kopuş hikayelerine... Makarayı artık silbaştan yeniden sarmamız gerekiyor"