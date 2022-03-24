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A101 Ramazan kolisi 2022 kaç para oldu içinde neler var?

A101 Ramazan kolisi 2022 kaç para oldu içinde neler var?

11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Müslüman alemi 2 Ocak Cumartesi günü ilk orucunu tutacak. Ramazan'a sayılı günler kala dar gelirli vatandaşları sevimdirmek onlara destek olmak isteyenler ise Ramazan paketi araştırmaları yapıyor. Peki A101 market Ramazan paketi 2022 kaç para para, Ramazan paketinin içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği fazileti bol Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2 Ocak cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Bu anlamı büyük, özel aya sayılı günler kala vatandaşlar marketlerin Ramazan paketlerini araştırmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlara yardım etmek, onlara Ramazan kolisi vermek isteyenler A101 market Ramazan paketi kaç para oldu, 2022 A101 market Ramazan kolisi içinde neler var?

Erzak paketinde neler var: A101'in satışa çıkardığı erzak paketinin içerisinde hangi gıda ürünlerinin yer aldığı da merak ediliyor. İşte Ramazan erzak paketinin içerisinde yer alan ürünlerin listesi:

A101'in 2022 yılı Ramazan kolisi fiyatları henüz netleşmedi

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan 1 Adet
Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce 1 Adet
Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce 1 Adet
Çay Filiz 500 G Karadem 1 Adet
Makarna İnce Uzun 500 G Bendo 2 Adet
Çorba Mercimek 72 G Ustasından 1 Adet
Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce 1 Adet
Ayçiçek Yağı 1 L Vera 1 Adet
Şeker Küp 1000 G Petek 1 Adet
Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş 1 Adet
Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem 1 Adet
Kahve Türk 100 G Keyfe 1 Adet
Tuz Tuzluklu 500 G Billur 1 Adet
Zeytin Yeşil Çizik S Xs 400 G Zeo 1 Adet
Helva Sade 500 G Hun 1 Adet
Puding Kakaolu 150 G Dorbi 1 Adet
Baharat Pul Biber 250 G Diyar 1 Adet
Baharat Karabiber 150 G Diyar 1 Adet
Baharat Nane 150 G Diyar 1 Adet

A101 Market'in erzak paketi hem marketlerden hem de online satış yoluyla satın alınabiliyor.

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