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Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

KONYA Kadınhanı'ndaki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmesi, 3 kişi yaralanmasının ardından kan donduran detay ortaya çıktı.

Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde yaşandı. Bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

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Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

Tartışma eğlence merkezinin dışına da taşınca taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

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Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

Açılan ateş sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Konya'da sedyedeki yaralının kafasına sıkıp öldürdü! Doktora silah dayayıp bakın ne demiş

Yaralılar yakınları tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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