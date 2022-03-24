Putin'den kaçan kaçana! Savaşın en kritik anında Savunma Bakanı Şoygu ve Ulusal Muhafız Komutanı kayıp

RUSYA-Ukrayna savaşı 29. gününde... Savaş uzadıkça ve kayıplar arttıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etrafındaki en güvendiği adamlar bir bir ortadan kaybolmaya başladı. Savaşın en kritik anında Putin’in sağ kolu olan ve onun yerini alabileceği düşünülen Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortadan kayboldu. Sadece Şoygu’nun değil, Rusya Ulusal Muhafızları’nın başı Viktor Zolotov da yok oldu.

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Rusya-Ukrayna savaşı birinci ayına girerken savaştaki en kritik görevlerden birini üstlenen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 11 Mart’tan beri ortalıkta görünmedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en kilit isimlerinden olan ve Putin’e en yakın mesafede duran Şoygu’nun yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Putin'in defterden silme hızı korkutuyor

Kameraların önünde son görünüşünün üzerinden neredeyse iki hafta geçen bakan için hasta olduğu ve bu yüzden ortalarda olmadığı yorumları yapılsa da Putin’in, en yakınındakiler bile olsa, insanları defterinden silme hızı ve kararlılığı bilindiği için Şoygu’nun yokluğu endişe yarattı.

En son 11 Mart'ta kameralara göründü

Şoygu, son olarak Putin’in yanında Sibirya’da, bir Balık avı gezisi sırasında fotoğraflandı. Tarihler 11 Mart’ı gösteriyordu. 66 yaşındaki Şoygu Rusya’nın en popüler bakanlarından biri. Bununsa iki sebebi var: Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin’in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi.

Umudunu darbeye bağlayanlar da Şoygu'yu merak ediyor

Yani Şoygu’yu sevenler de Putin’den kurtulmak için umutlarını bir askeri darbeye bağlayanlar da Şoygu’nun yolunu gözlüyor. Saygın Rus yayın organlarından Agentstvo, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Şoygu’nun hasta olduğunu; hastalığının da kalbiyle ilgili sorunlara dayandığını iddia etti. İngiliz Telegraph gazetesi Rusya Savunma Bakanlığına konuyla ilgili sorularını ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını yazdı.

KIZI UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİYLE POZ VERMİŞTİ Bununla birlikte Savunma Bakanı Şoygu’nun 31 yaşındaki küçük kızı Ksenia'nın Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz verdiği görülen fotoğraflar servis edilmişti. Putin’in o günden beri Şoygu’nun çok fazla ortalıklarda gözükmesini istemediği bu yüzden de Savunma Bakanı’nın bir süredir kamera karşısına geçmediği iddia edildi. Şoygu, en son geçtiğimiz hafta, kızı sosyal medyada gündem olmadan önce kameralar karşısına geçmişti. Bu durum da İngiliz basının iddialarını güçlendirdi. 18 Mart'ta, 66 yaşındaki Şoygu, Kremlin'in internet sitesinde yer alan bir haberde, Putin'in güvenlik konseyinin daimi üyeleriyle 'Ukrayna'daki özel operasyonun ilerleyişi' hakkında görüştüklerini söylediği belirtilmiş, ancak haberle birlikte servis edilen fotoğrafın 11 Mart’a ait olduğu tespit edilmişti.

Ulusal Muhafızlar'ın komutanı da kayıp!

Agentstvo, sadece Şoygu’nun değil, Rusya Ulusal Muhafızları’nın başı Viktor Zolotov’un da gözden kaybolduğunu; onun ortadan kaybolma tarihinin de Şoygu gibi 11 Mart olduğunu yazdı. Zolotov’un adı son olarak, kendi birliklerinin de dahil olduğu Ukrayna işgalinde islerin beklendiği kadar hızlı ilerlemediği yorumunu yaptığında duyulmuştu. Tüm bu olup bitenler Rusya tarafında, bir aylık savaşta istenen noktaya varılamadığı için rahatsızlıklar olduğu tezinin kanıtı olarak görülüyor.

Kritik isim de Rusya'dan kaçtı

Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Chubais, liberal ekonomik reform önerileriyle tanınan ve Putin göreve geldikten sonra ön saflardaki görevlerinden uzaklaşan bir siyasetçi olarak tanınıyor. Chubais’in istifası sözcüsü tarafından doğrulandı ancak siyasetçinin yeri konusunda herhangi bir yorum yapılmadı. Bloomberg’de yer alan bir habere göre tecrübeli politikacı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı olduğu için ülkeyi terk etti.