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Ankara'da protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu! Kafasından vurulmuş

Ankara'da protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu! Kafasından vurulmuş

ANKARA’nın Pursaklar ilçesinde Protokol Yolu olarak bilinen Ankara-Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişi boş arazide ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Pursaklar Protokol Yolu’ndaki boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde isminin Çelebi Metin olduğu belirlenen kişinin kafasından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Çelebi Metin’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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