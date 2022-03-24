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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Brüksel'deki görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor. Zirveye katılmak için Brüksel’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının sonuçlarının ele alınacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti.

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